Federico Fashion Style, furto da 80mila euro: la denuncia su Instagram

Furto di oltre 80mila euro per Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei Vip. A raccontarlo via Instagram è lo stesso hair stylist che è stato al centro delle polemiche per i prezzi considerati eccessivamente alti nei suoi saloni. "Ragazzi - afferma in una storia - scusate se sono stato un po' assente in questi ultimi giorni, ma ho subito un brutto furto. Anzi, direi un grave furto. Sono molto dispiaciuto perché sono stato derubato di alcune cose per le quali ci ho messo tutto l'impegno per realizzarle e soprattutto ci ho investito tanti soldi. Un uomo lavora tanto e poi accade questo".