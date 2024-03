Agrigento, ossa umane in un appartamento: sono di Gessica Lattuca?

I dubbi sui resti umani

Non è escluso che i piccoli frammenti ossei ritrovati nell'appartamento del quartiere Giarritella di Favara, possano essere stati - una volta scoperti - nuovamente seppelliti. E poi forse fatti tornare alla luce consapevolmente. Carabinieri e pm stanno sentendo gli operai che hanno fatto la scoperta, ma non soltanto. Le ossa erano in mezzo ai calcinacci, ma non è chiaro - non al momento - da dove, con precisione, siano saltati fuori. Così come non c’è la certezza categorica - servono confutazioni scientifiche - che siano veramente umani. A seguire il caso è il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo. I reperti sono stati posti sotto sequestro e inviati al Ris di Messina.