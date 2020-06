Fase 3, Mit: riprende dal 5 giugno traffico passeggeri da e per la Sardegna

La riapertura del traffico passeggeri non residenti, da e per la Sardegna, avverrà a partire da venerdì 5 giugno. In principio, stando a specifiche richieste giunte tramite lettera al Mit da parte della Regione Sardegna, la riapertura sarebbe avvenuta venerdì 12 giugno. Lo comunica il ministero dei Trasporti.