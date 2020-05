Fase 2, Speranza a Regioni: "Oltre i confini limitrofi solo per urgenza"

Sì agli spostamenti tra comuni e province di Regioni confinanti solo per motivi di "assoluta urgenza". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in risposta ai governatori che chiedevano chiarimenti e, in alcuni casi, hanno provveduto a emanare ordinanze in merito. Vietare gli spostamenti fino al 2 giugno "risponde all'esigenza di gradualità nell'allentamento delle misure adottate", ha scritto in una lettera inviata a Stefano Bonaccini.