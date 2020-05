Fase 2, Salvini: "Le frasi di De Luca? Poco rispettose degli anziani"

Matteo Salvini replica alle parole di Vincenzo De Luca. Il governatore della regione Campania, qualche giorno fa, parlando delle persone in strada nonostante il lockdown aveva detto: "Vedo in giro cinghialoni della mia età in tenuta sportiva che andrebbero arrestati per oltraggio al pudore".

Parole che non sono piaciute al leader della Lega che, ospite a "Live - Non è la d'Urso", ha voluto replicare: "Trovo che le parole di De Luca siano irrispettose nei confronti delle persone di 70 o 75 anni - spiega - uscire di casa a far due passi, dopo due mesi in casa, è questione di vita o di morte. Tutto questo tempo chiusi in casa può provocare problemi sia di natura fisica, sia a livello psichico. Non possiamo chiudere a chiave gli anziani. poi se il governo li vuole rottamare lo dica pure".