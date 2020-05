Fase 2, in 5 giorni oltre un milione di controlli e 12.920 denunciati

Venerdì 172.538 persone sono state controllate dalle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anti-coronavirus: 1.979 sono state sanzionate per non averle rispettate, 14 per falsa attestazione e 3 per aver violato a quarantena. Da lunedì, quando è iniziata la Fase 2, sono state controllate in tutto 1.043.488 persone: 12.920 quelle denunciati, pari all'1,3%. Negli stessi giorni monitorati anche 401.412 esercizi commerciali.