Fase 2, dal primo giugno ripartono in Veneto i servizi all'infanzia

Dal primo giugno in Veneto ripartono i servizi all'infanzia, come disporrà un'ordinanza annunciata dal governatore Luca Zaia. Si rimetteranno in moto tutte le attività che coinvolgono bambini e ragazzi da zero a 17 anni. Il presidente regionale ha spiegato che in settimana il Comitato tecnico-scientifico nazionale "validerà le linee guida per i servizi 0.3 anni. Poi saranno fissate date e linee guida per cinema, teatri, concerti, sagre".