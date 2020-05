Fase 2, Bonetti: "Per i centri estivi stanziati 185 milioni di euro"

Il governo ha stanziato 185 milioni di euro per i centri estivi, "l'investimento più alto in questo settore nella storia della Repubblica". Lo ha riferito il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, aggiungendo: "Avevo promesso che li avremmo riorganizzati in sicurezza. Ora sta alle Regioni decidere se anticiparne o posticiparne l'avvio, rispetto alla data del 15 giugno, in base all'andamento epidemiologico".