Falso allarme bomba ad Andria, evacuata una scuola | Il biglietto: "A Trani ci avete scoperto"

"Nulla è stato rinvenuto dalle forze dell'ordine nella scuola, l'unica della città evacuata. Quanto accaduto però, getta un po' tutti nel panico e nello sconforto perché viviamo in una condizione di elevatissima tensione", ha detto la sindaca di Andria, Giovanna Bruno , davanti alla scuola Vittorio Emanuele, prima della fine delle operazioni di bonifica.

La sindaca di Andria ha sentito telefonicamente la prefetta di Barletta - Andria - Trani, Rossana Riflesso. "Questa vicenda che si somma a quanto vissuto giorni fa a Trani, crea una tensione istituzionale che proviamo a gestire grazie al rapporto proficuo e tempestivo tra istituzioni e forze di polizia", ha concluso Bruno che ha poi ringraziato il personale scolastico e le famiglie degli studenti costretti a lasciare la scuola.

Il caso a Trani

Il 25 marzo, a Trani c'è stato un allarme bomba in stazione e le scuole sono rimaste chiuse. Stesso allarme ha riguardato le stazioni di Barletta e Bari-Palese. La circolazione ferroviaria tra Barletta e Bari è stata sospesa per circa 10 ore con pesantissime conseguenze per i viaggiatori.