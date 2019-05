Falsi matrimoni per carta di soggiorno, nove denunciati

La polizia di Viterbo ha denunciato sei stranieri e tre italiani per aver organizzato matrimoni falsi tra cittadini europei ed extracomunitari e ha sequestrato numerosi documenti a seguito di perquisizioni. I soggetti si presentavano all'ufficio immigrazione della questura per richiedere la carta di soggiorno, validità 5 anni, dopo aver sposato cittadini italiani o comunitari, ma i matrimoni erano solo un espediente per ottenerla.