Falsi diplomi per lavorare nelle scuole del Nord, revoche e licenziamenti per 5 bidelli: 4 salernitani e uno veneto

Dopo le richieste di accertamento sulla conformità dei titoli di studio, partite da scuole del Nord Italia, per quattro bidelli salernitani e uno veneto scattano la revoca dei contratti e i primi licenziamenti per falsi diplomi. Nei guai anche tre insegnanti di sostegno per titoli di formazione non regolari, emessi da enti di formazione privati di Salerno, sotto inchiesta. Dopo le risoluzioni dei contratti, scrive Il Mattino, arriverà la denuncia alle Procure per dichiarazioni mendaci e presentazione titoli falsi.