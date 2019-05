False fatture e riciclaggio, in 107 a giudizio a Padova

False fatture, evasione dell'Iva e riciclaggio: sono questi i reati che la Procura di Padova contesta a ben 107 imputati comparsi nella prima udienza davanti al Tribunale collegiale. L'inchiesta riguarda imprenditori padovani e veneziani che avrebbero messo in piedi un sistema di false società costruite ad hoc per emettere e utilizzare false fatture in modo da abbattere l'Iva. Le false documentazioni ammontano a un totale di oltre 150 milioni di euro.