Fallisce società di bike sharing, Roma invasa da rottami di biciclette

Per le strade di Roma ci si imbatte in molte biciclette abbandonate, con ruote bucate, senza sellini e danni al telaio. A “Striscia la Notizia” si scopre che tutti questi velivoli appartengono alla oBike la società di bike sharing che era in servizio nella Capitale. La ditta, però, è fallita lasciando decine e decine di biciclette abbandonate che invadono marciapiedi e strade.



“E’ almeno un anno e mezzo che so qua” commenta una custode indicando un mucchio di velivoli ormai distrutti. Inoltre, si scopre che anche se la società è fallita, l’app con cui si noleggia una bici è ancora in funzione ma i velivoli a cui si appoggia sono ormai distrutti o inutilizzabili.



Linda Mele, assessore alla città in movimento, è stata raggiunta dal tg satirico e ha promesso: “La polizia locale sta lavorando per portare via i rottami: ci rivediamo tra tre o quattro mesi”