Faenza (Ravenna), si urtano due treni: 17 feriti lievi

A Faenza (Ravenna), un tamponamento a bassa velocità fra due treni che stavano andando nella stessa direzione ha provocato paura, ma fortunatamente solo 17 feriti lievi che hanno perlopiù riportato contusioni e sono stati medicati sul posto.

L'impatto è avvenuto tra un Frecciarossa e un regionale, ma le cause e la dinamica sono ancora in corso di ricostruzione. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 22, ma la circolazione ferroviaria è sospesa tra Castel Bolognese e Forlì per consentire la messa in sicurezza dell'area.