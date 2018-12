Faenza, imparano a scuola la lingua dei segni per comunicare con la compagna sorda

Un bel regalo di Natale per una studentessa dell'Istituto tecnico Oriani di Faenza (Ravenna), sorda e ipovedente dalla nascita. I suoi compagni di scuola hanno frequentato un corso per apprendere la lingua dei segni e poter così comunicare con lei. La decisione, presa dal consiglio di classe a inizio anno, è stata ben accolta dagli alunni: una soluzione per integrare tra loro la compagna di banco così socievole e determinata da conquistare tutti.