Facebook e Instagram down: problemi di accesso per utenti di tutto il mondo

Nel pomeriggio del 5 marzo si sono verificati problemi per Facebook e Instagram.

Moltissimi utenti non sono più riusciti ad accedere alle loro pagine social: provando a entrare sul browser e sull'app, infatti, non si carica la schermata ma appare una pagina bianca. Centinaia di migliaia di persone si sono riversate su X (ex Twitter) per riportare i malfunzionamenti dei prodotti di Meta in vari Paesi del mondo. Dopo circa due ore sono stati riportati segnali di ripresa delle piattaforme.