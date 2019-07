Ex uccisa a colpi di pistola a Savona, ferita anche una bambina

C'è anche una bambina tra le persone ferite dai colpi di pistola esplosi da Domenico Massari, l'uomo che sabato ha ucciso l'ex moglie in un locale a Savona. La piccola è stata fortunatamente colpita di striscio e, dopo le cure del caso, è stata dimessa nel corso della notte. I proiettili hanno ferito in tutto tre persone e non due come comunicato in precedenza.