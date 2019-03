Ex Ilva, manifestanti occupano municipio di Taranto

Continua la protesta a Taranto contro l'ex Ilva per le emissioni che preoccupano ancora. Alcuni manifestanti hanno occupato il municipio dopo aver tentato di penetrare in Prefettura dove le autorità locali erano riunite per un vertice sulla situazione ambientale. Presenti diverse mamme di bambini che frequentano due scuole chiuse in attesa di accertamenti per il controllo della qualità dell'aria. I dimostranti chiedono di parlare con il sindaco.