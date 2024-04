Longuelo (Bergamo), ex finanziere 85enne sorprende i ladri a casa e spara: un ferito

Preso anche il complice

È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche il complice del ladro che è stato ferito a Bergamo da un finanziere in pensione che ha sparato dopo averli sorpresi all'interno della sua casa. Si tratta di un ragazzo di 26 anni albanese come il complice ferito, già dimesso dall'ospedale. Entrambi sono in carcere con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Al vaglio invece la posizione del finanziere, che aveva tuttavia la pistola regolarmente detenuta.