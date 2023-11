Ex fidanzati scomparsi da Vigonovo (Venezia), le ricerche si allargano fino all'Austria

Le ultime tracce di Giulia e Filippo

Secondo quanto accertato, sabato pomeriggio, attorno alle 18, Filippo e Giulia si sono visti al centro commerciale "Nave de Vero" di Marghera (la ragazza voleva comprare un paio di scarpe per la laurea)e alle 20 hanno cenato al Mc Donald's. Alle 22:43 Giulia ha mandato l'ultimo messaggio alla sorella Elena. Alle 23 il cellulare di Filippo è stato agganciato a una cella telefonica nell'area di Fossò. Alle 23:15 un vicino di casa di Giulia ha raccontato di aver visto i due litigare animatamente in auto in un parcheggio non lontano dall'abitazione della ragazza. Alle 23.30 la vettura è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza nella zona industriale di Fossò, poi è stata immortalata nel Trevigiano, a Maserada sul Piave e a Vazzola. L'auto, sempre quella notte, è stata rilevata in Friuli e la mattina seguente a Ospitale, in provincia di Belluno, alle 9:07. Dopo giorni di silenzio, la segnalazione di San Candido apre una nuova strada.