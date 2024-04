Evasione fiscale, a Milano il bar dell'ospedale usa il trucco della "doppia stampante"

Dopo l'inchiesta di "Striscia la Notizia" sull'evasione fiscale e sugli accorgimenti che alcuni rivenditori di cassa svelano ai clienti per fare nero con i loro apparecchi, il tg satirico scova la teoria messa in pratica dalla cassiera del bar di un notissimo ospedale milanese.

Il trucco, già svelato dal tg satirico, è quello della doppia stampante: una che emette scontrini fiscali e l'altra - accanto - che produce solo pre-conti, naturalmente non fiscali. Dopo aver documentato l'emissione a ripetizione di moltissime ricevute non fiscali (a fronte di ben poche regolari), l'inviato Max Laudadio esce allo scoperto per chiedere spiegazioni alla barista. La quale si "difende" dichiarando: "Il bar non è mio, non faccio quello che voglio". Facendo intendere che non sarebbe certo una dipendente a decidere come si incassa in un esercizio commerciale.