Milano, pm archivia l'inchiesta su Esselunga: "Assunti 5.700 lavoratori"

Ha stabilizzato oltre 5.700 lavoratori, ha versato, tra fisco e Inps, circa 72 milioni di euro e ha investito 50 milioni per un nuovo piano di assetto organizzativo. Per questo la Procura di Milano, come anticipato da Il Corriere della Sera, ha deciso di archiviare la posizione di Esselunga, che era indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti in una delle tanti indagini milanesi sui cosiddetti "serbatoi di manodopera" nei settori della logistica e dei trasporti.