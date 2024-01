Esplosioni all'inceneritore di Riccione: tre feriti, uno è in gravi condizioni

Diverse esplosioni sono state sentite verso le 16:30 all'inceneritore di via Raibano, tra il Comune di Riccione e quello di Coriano (Rimini).

Il primo bilancio è di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, tutti trasportati in elicottero all'ospedale di Bufalini di Cesena per le ustioni riportate. Oltre ai vigili del fuoco, che stanno lavorando per lo spegnimento delle fiamme che si sarebbero sprigionate dalle esplosioni, sono sul posto anche i carabinieri e la medicina del lavoro. E' stata allertata anche Arpae per le analisi dell'aria visto che si tratta del sito in cui si bruciano i rifiuti.