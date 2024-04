Esplosione Suviana (Bologna), si cercano i quattro dispersi | I vigili del fuoco: "Poche speranze di trovare superstiti"

"L'acqua sale, situazione difficile"

"La situazione è molto difficile, l'acqua sta salendo, stiamo lavorando al di sotto del livello del lago quindi con l'acqua che entra. Dobbiamo lavorare in sicurezza", ha spiegato ancora in merito all'intervento dei vigili alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi. "Siamo già a 40 centimetri al piano -8 dove stavamo lavorando con le squadre di ricerca - ha aggiunto -. Questa è una situazione molto difficile e di rischio e pericolo per i nostri operatori". A entrare è proprio l'acqua del lago, che ormai ha invaso anche il piano coinvolto dall'esplosione della turbina.