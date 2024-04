Esplosione Suviana, al via l'inchiesta: l'alternatore al centro delle indagini

L'incendio è partito dall'alternatore? Cosa è successo nei momenti immediatamente precedenti all'esplosione? Si è fatto tutto quello che era umanamente possibile per non mettere a rischio la vita dei sette tecnici? Sono solo alcune delle domande al vaglio della procura bolognese.

Le testimonianze dei tecnici

Intanto, in attesa delle perizie che analizzeranno anche il sistema Scada, la cosiddetta scatola nera della centrale, l'indagine ripartirà dalle testimonianze dei tecnici, perlopiù dipendenti di Enel Green power, che saranno sentiti dai carabinieri per provare a ricostruire i minuti precedenti all'incidente, per provare a individuare anomalie o segnali che possano fornire piste per le ricostruzioni dell'incidente.