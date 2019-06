Esplosione Rocca di Papa, Salvini: medaglia d'oro al sindaco-eroe

"Si è preoccupato di far uscire tutte le persone dal Comune in fiamme, ma il suo eroismo gli è costato la vita: il sindaco di Rocca di Papa ha lottato ma nella notte è morto proprio per il troppo fumo inalato. Un pensiero commosso alla sua famiglia. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aggiungendo: "Per il sindaco Emanuele Crestini ritengo sia doverosa la medaglia d'oro al valor civile".