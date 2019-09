Esplosione in una palazzina alle porte di Roma: un ferito

Esplosione in una palazzina a Tor Lupara, alle porte di Roma. Una persona ustionata è stata trasportata dal 118 in ospedale in gravi condizioni. Si tratterebbe di un soggetto affetto da problemi psichici e i primi accertamenti sembrano confermare che l'esplosione sia partita proprio dal suo appartamento. Sul posto i carabinieri della stazione Mentana e della compagnia di Monterotondo che indagano sull'accaduto.