Esplosione in una ditta di vernici in Brianza, morto un operaio

Un operaio di 24 anni è morto in un'esplosione in un capannone di una ditta di vernici in Brianza, a Brugherio, in provincia di Monza. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per spegnere l'incendio, innescato dallo scoppio. È stato sentito un forte boato quando è avvenuta l'esplosione. Il 118 ha reso noto che al momento non risulta siano rimaste coinvolte altre persone. Ancora in corso l'identificazione del giovane, rimasto carbonizzato nell'esplosione.