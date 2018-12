Esplosione e rogo in villetta, gravi anziani coniugi nel Napoletano

Due coniugi, di 80 e 78 anni, sono stati ricoverati in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, a Napoli per le conseguenze di uno scoppio, seguito da un incendio, avvenuto nella villetta dove vivono in località Varcaturo, nel Comune di Giugliano. A causa del cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento a gas propano liquido c'è stata una esplosione con conseguente incendio che ha interessato una porzione della