Esplosione nella casa vacanze a Porto Cesareo, è morta anche ragazza 23enne

E' morta Irene Agostinacchio, la ragazza di 23 anni di Gravina in Puglia (Bari) che era rimasta ferita, insieme al padre e al fidanzato, nell'esplosione dovuta a una fuga di gas in una casa a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Dopo il padre, Giuseppe, odontoiatra di 58 anni, deceduto la mattina del 16 agosto, non ce l'ha fatta neanche lei. Restano gravi, seppure stazionarie, le condizioni del fidanzato 24enne della giovane, ricoverato a Bari.