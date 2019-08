Esplode serbatoio gpl in villetta nel Napoletano, due feriti

Due persone sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di un serbatoio di gpl avvenuto in una villetta in località Lago Patria di Giugliano in Campania (Napoli). In ospedale con gravi ustioni il figlio della proprietaria dell'abitazione, anche lei presente in casa al momento dell'esplosione, ma rimasta illesa. L'altro ferito è un vicino, travolto dal crollo del muro che divideva le due abitazioni.