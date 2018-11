Esondato fiume Crati in Calabria, evacuate alcune famiglie

Una decina di famiglie, residenti in una contrada rurale di Corigliano Rossano, sono state evacuate a causa dell'esondazione del fiume Crati ingrossato dalle piogge. Per tutta la notte hanno lavorato i Vigili del Fuoco, gli operatori della Protezione Civile regionale e i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro. Le famiglie sono state accompagnate in un istituto scolastico dove la Protezione civile ha allestito un punto di ricovero.