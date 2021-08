Esodo, domenica da bollino rosso: grande traffico verso località vacanze

Ansa

Dopo un sabato di grandi spostamenti, con intensi volumi di traffico registrati per tutto il giorno sulla direttrice nord-sud, continua il grande esodo delle vacanze in una domenica da bollino rosso sulle strade. Traffico super su strade e autostrade in direzione delle località di villeggiatura viene segnalato da Viabilità Italia della polizia di Stato.