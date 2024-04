Esino Lario (Lecco), muore accoltellato l'assessore comunale Pierluigi Beghetto

La vittima aveva 53 anni. Sono in corso i primi accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto

Un uomo di 53 anni è stato accoltellato in strada ed è morto. Si tratta dell'assessore comunale Pierluigi Beghetto. Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri della Compagnia di Lecco, con indagini coordinate dalla Procura di Lecco.

Da Sondrio è atterrato, attraverso la centrale operativa del 118, anche l'elisoccorso. Sono in corso i primi accertamenti per cercare i ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto riporta Il Giorno, l'omicidio è avvenuto alle 9:30 di domenica mattina in via Giuseppe Verdi, a poche decine di metri dal centro di Esino Lario. Beghetto, noto in paese per la sua attività di apicoltore, sarebbe stato colpito anche con un bastone.

Sempre stando al sito di informazione, i carabinieri starebbero seguendo una pista e avrebbero individuato l'aggressore: si tratterebbe di un residente di Esino Lario, vicino di casa dell'assessore, con difficoltà economiche e problemi psicologici e violento. Beghetto avrebbe aiutato l'uomo, dandogli lavori saltuari nella sua azienda. Da ricostruire il movente dell'omicidio.

"È una perdita incommensurabile per la famiglia, gli amici e tutta la comunità Pierluigi era una persona eccezionale, buona e sempre disponibile con tutti", ha dichiarato il sindaco di Esino Lario Pietro Pensa.