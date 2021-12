Esame della patente, ecco come cambia e da quando

Non cambia invece le modalità di esecuzione della prova: sarà sempre informatizzata e continuerà a essere necessario scegliere tra vero e falso per le varie domande. Le novità riguardano tutte le patenti A e B, quindi quelle per ciclomotori, moto e auto conseguibili dai 16 anni in su.

La nuova versione dell'esame è prevista dal decreto del ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 27 ottobre 2021. Con una circolare (qui sotto), la Direzione Direzione Generale della Motorizzazione ne ha stabilito la data di entrata in vigore.