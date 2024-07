Tutti gli "errori" di Giacomo Bozzoli: dall'aria condizionata al cibo in frigorifero

E' questo il primo errore commesso da Giacomo Bozzoli. Giovedì il motore esterno dell'aria condizionata della villa sul lago di Garda era in funzione. Segno che qualcuno si trovava all'interno. Così i carabinieri, già in zona perché insospettiti da una telefonata su una delle utenze intercettate, hanno perquisito le stanze della residenza e hanno trovato nel cassettone del letto, nascosto, il proprietario, latitante e ricercato da dieci giorni in tutta Europa e anche altrove.