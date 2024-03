Eredità Agnelli, indagati anche Lapo e Ginevra Elkann

Dopo John Elkann, la Procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati anche il fratello Lapo e la sorella Ginevra. Tra i reati contestati, anche la truffa di Stato per le tasse di successione. Il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i pubblici ministeri Mario Bendoni e Giulia Marchetti avevano già indagato il commercialista della famiglia Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs von Grunigen esecutore testamentare di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli. Non ci sarebbero state perquisizioni.

Tgcom24

Sabato, accogliendo in parte il ricorso presentato dai legali di John Elkann e di Ferrero, il tribunale del riesame aveva ordinato alla procura di restituire quasi tutto il materiale preso in consegna dalle Fiamme Gialle "qualora non detenuto per altra causa". Giovedì i pm hanno notificato per la seconda volta agli indagati il provvedimento di sequestro e dal documento, oltre al coinvolgimento di Lapo e Ginevra, si ricava che l'indagine è diventata più ampia.

Al centro resta il patrimonio riconducibile a Marella Caracciolo, la moglie di Gianni Agnelli, morta dopo una lunga malattia a 92 anni nel febbraio del 2019, nonna di John, Ginevra e Lapo. Se all'inizio si ipotizzava una dichiarazione infedele dei redditi della donna per il 2018 e 2019, adesso si risale fino al 2016. La contestazione è legata al trattamento fiscale del vitalizio che, in base a un accordo preso nel 2004, riceveva da Margherita, la figlia, che aveva rinunciato all'eredità paterna in cambio di una 'buonuscita' quantificata, all'epoca, in un miliardo e 272 milioni di euro.

Ora c'è anche un'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, che probabilmente si riferisce a tasse di successione che avrebbero dovuto essere versate in Italia. Secondo i magistrati, Marella Caracciolo manteneva in Svizzera una residenza fittizia mentre dimorava stabilmente a Torino. In ambienti investigativi parlano di una vera e propria "strategia dell'evasione".

E ora, per capire l'ammontare delle imposte che non sarebbero state onorate, l'obiettivo è risalire all'intero patrimonio. Sullo sfondo c'è "Dicembre", la cassaforte che controlla tutte le società della famiglia. Il 19 maggio 2004, Marella Caracciolo cedette ai fratelli Elkann le sue quote riservandosi il diritto di usufrutto. La circostanza è confermata da una declaratoria datata 30 giugno 2021. Ma in procura ritengono che ci siano delle circostanze da chiarire.

Proprio le carte su "Dicembre" erano tra quelle che, secondo il tribunale del riesame, dovevano essere restituite. A dare il via all'indagine è stato, alla fine del 2022, un esposto di Margherita Agnelli, madre di John, Lapo e Ginevra, che sull'eredità paterna, dopo avere rinnegato gli accordi del 2004, ha ingaggiato da quasi vent'anni una dura contesa giudiziaria. Finora senza successo.