Strage Erba, Azouz Marzouk: "Olindo e Rosa innocenti, mio figlio in pace solo quando arriverà la verità"

Il 42enne tunisino, padre marito e genero di tre delle vittime, sarà in tribunale a Brescia per l'istanza di revisione del processo ai coniugi Romano sulla strage di Erba

Azouz Marzouk sarà in aula il primo marzo a Brescia quando si discuterà l'istanza di revisione presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva per la strage di Erba .

Convinto dell'innocenza dei coniugi Romano "Mio figlio Youssef troverà pace solo quando si conoscerà la verità. Ora in carcere ci sono due innocenti", afferma il 42enne tunisino (citato dal Corriere della Sera) che nella strage di Erba ha perso, in un unico giorno, il figlioletto di 2 anni, la moglie Raffaella Castagna, e la suocera Paola Galli. Per anni, il 42enne tunisino aveva sempre sostenuto la colpevolezza dei coniugi Romano, salvo poi cambiare idea. Quattro anni fa infatti, Marzouk aveva persino accusato Romano e Bazzi di autocalunnia, ritenendo che la coppia si fosse addossata la colpa della strage con dichiarazioni false, quelle rese durante l'interrogatorio in cui entrambi avevano confessato i quattro omicidi e il tentato omicidio di Mario Frigerio, unico superstite. In quell'occasione, Marzouk aveva sollecitato la Procura generale di Milano ad avviare l'iter di revisione del processo in cui la coppia era stata condannata all'ergastolo.

Il processo per calunnia Essendoci però una pronuncia definitiva della Cassazione che li riconosceva autori di quel bagno di sangue, il tunisino è finito a processo per calunnia. Ma il 6 ottobre del 2021 è stato assolto dal Tribunale di Milano: secondo il giudice è più che legittimo che Marzouk coltivi dei dubbi sulla colpevolezza di Olindo e Rosa. "È un diritto di Azouz sostenere l’innocenza dei due condannati e lo farà – dice ancora l’avvocato Marchignoli –. La posizione che sosterremo in aula è in linea con l’istanza di revisione del processo e siamo convinti che ci sia la possibilità di dimostrare l’estraneità ai fatti di Olindo e Rosa".