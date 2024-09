Ad Avane (Empoli) uno scuolabus è finito in un fossato, provocando un ferito non grave. Sei bambini sono stati trasportati in Pronto soccorso per accertamenti precauzionali. Per far passare un'auto nel senso di marcia opposto, il mezzo è finito fuori carreggiata ribaltandosi su un fianco. A bordo erano presenti sei bambini della scuola dell'infanzia di Pagnana, l'autista e l'accompagnatore. Soltanto quest'ultimo è rimasto ferito.