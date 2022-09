Veggi di Casalgrande (Reggio Emilia), rapina a colpi di pistola: un ferito

Rapina a colpi di pistola nella serata di lunedì a Veggi di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, con una persona ferita, in modo non grave.

A quanto ricostruito, un 53enne, titolare di un distributore di benzina di Sassuolo (Modena) stava depositando l'incasso della giornata a un bancomat in via Radici, quando è stato aggredito da un bandito armato. Dopo una colluttazione, probabilmente per una reazione della vittima, sono stati esplosi due-tre colpi, uno dei quali ha colpito il benzinaio a una gamba. Il rapinatore è fuggito a bordo di una utilitaria parcheggiata nei pressi, con il bottino di circa 2mila euro.