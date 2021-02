Varianti, Bonaccini: "Da giovedì 14 comuni emiliani in arancione rafforzato"

"Da giovedì 14 comuni dell'Emilia Romagna saranno in zona arancione rafforzata". Ad annunciarlo è il presidente della regione Stefano Bonaccini nel corso di un'intervista a "Mattino Cinque": "Questo significa che anche le scuole saranno chiuse - dice il governatore - con la Dad che sarà al 100%. Si tratta di dieci comuni dell'imolese e di quattro comuni in provincia di Ravenna".

Bonaccini poi parla anche delle sue frasi sulla possibilità di riaprire i ristoranti a cena anche in zona gialla, una linea condivisa anche da Matteo Salvini: "Ho dimostrato poco più di un anno fa di poter battere Salvini anche quando sembrava invincibile - ha detto Bonaccini - ma non vedo perché anche con un avversario politico non si possa dialogare".