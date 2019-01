Terremoto di magnitudo 4.6 tra Ravenna e Cervia, avvertito anche in Veneto

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro tra Ravenna e Cervia . Lo ha reso noto l'Ingv, spiegando che l'ipocentro è stato individuato a 25 chilometri di profondità. Il sisma è stato a avvertito chiaramente anche in Veneto e in Friuli , dove sono state molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco.

La scossa è stata avvertita distintamente in tutta la Romagna, fino a Bologna. Molte persone si sono riversate in strada e molte chiamate sono state fatte ai vigili del fuoco. Al momento non si registrano danni a persone o cose.