Ragazza scomparsa a Rimini, Camilla chiama i genitori dopo l'appello a "Pomeriggio Cinque News": "È con un ragazzo"

Camilla Suozzi è viva e sta bene. La 14enne, scomparsa dal 22 giugno scorso da Pianoro (Bologna), ha chiamato la famiglia subito dopo un appello a "Pomeriggio Cinque News". Andrea Suozzi e Laura Pacetti, la mamma e il papà di Camilla, avevano lanciato una nuova richiesta d'aiuto per ritrovare la figlia di cui non si avevano più notizie da circa una settimana. C'erano stati degli avvisitamenti nella zona di Rimini negli ultimi giorni, ma nessuno aveva portato al ritrovamento. Subito dopo il collegamento della famiglia con il programma, la ragazza ha chiamato con un numero di privato i genitori. "Non credo che abbia visto la trasmissione, ma qualcuno glielo deve aver detto - ha commentato la madre -.b, siamo stati al telefono con lei e abbiamo cercato di convincerla e di farci dare la sua posizione. Sembra lontana da Rimini, su un treno. Ci ha detto che è un ragazzo, non ci ha detto neanche il nome. Abbiamo fatto il tentativo di convincerla a scendere alla prima stazione per cercare di andarla a prendere. Speriamo di riuscire a trovarla, perché vogliamo uscire da questo incubo". Anche il padre ha rivelato altri dettaglia della telefonata: "Chiedeva che la andassi a prendere - ha detto Andrea Suozzi a "Pomeriggio Cinque News" -. Ovviamente io non riesco ad arrivare in tempo, abbiamo allertato le forze dell'ordine. Lei ha detto che è con questo ragazzo, è innamorata, vuole stare con lui. L'importante è che torni a casa".