Rimini, Pierina Paganelli come Yara Gambirasio: ipotesi test del Dna di massa per trovare l'assassino

Come accadde per Yara Gambirasio a Brembate di Sopra, nella Bergamasca.

A oltre sette mesi dalla morte di Pierina Paganelli, la 79enne di Rimini uccisa a coltellate e trovata morta in un lago di sangue nel garage del condominio dove risiedeva in via del Ciclamino, la svolta nelle indagini potrebbe arrivare, infatti, dal test del Dna. Test al quale potrebbero venir sottoposti i quasi 500 residenti del complesso di Ca' Acquabona dove l'ex infermiera abitava. Per la precisione 481. A chiederlo, come riporta Il Resto del Carlino, il legale di una sospettata dell'omicidio, la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Anche se dalla Procura questa possibilità appare remota. "Ma l'assassino non è in famiglia, c'è un quinto uomo da trovare", insiste la difesa, mentre i figli della donna uccisa il 3 ottobre sono certi: "Svolta vicina".