Rimini, depressa perché l'ex marito si trasferisce con l'amante vicino casa: risarcita

Cade in depressione perché l'ex marito, dopo quasi 40 anni di matrimonio, va a vivere con l'amante nella stessa via, a pochi metri da casa.

Una casalinga 59enne di Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini) è riuscita ad ottenere un risarcimento per danni morali. "Risarcita e soddisfatta", ha commentato a Il Resto del Carlino il difensore della donna che aveva trascinato l'ex coniuge in tribunale perché non pagava gli alimenti e le aveva per di più provocato "uno stato di fortissima depressione" a causa di quel suo comportamento. "Per me è stato un incubo", ricorda l'ex moglie.