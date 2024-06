Reggio Emilia, uccide un uomo a coltellate: arrestato 41enne

Un 41enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato nei confronti di un 61enne di origini albanesi ucciso a coltellate venerdì poco prima della 23 a Bibbiano (Reggio Emilia). La vittima si sarebbe recata nel condominio del presunto omicida per trovare la nipote. Per motivi ancora da chiarire, forse dopo una lite, sarebbe stata colpita ripetutamente con un coltello da cucina. Il 41enne autore del delitto ha subito anche un tentativo di linciaggio da parte di una trentina di persone ed è stato portato via da un cordone di carabinieri intervenuti sul posto.