Maltempo in Emilia, trovato nel fiume Enza il corpo del 19enne scomparso dopo un tuffo

Si ipotizza, come riferisce Il Resto del Carlino, che il ragazzo, nato in Ucraina e cresciuto a Reggio Emilia, abbia utilizzato come trampolino un rullo idraulico alimentato da una corrente molto forte, che ha poi reso complicate le ricerche in profondità. Proprio in quel punto il manufatto in cemento crea una sorta di cascata nel fiume. Secondo i vigili del fuoco il 19enne, rimasto incastrato in una "buca" di 4-5 metri di profondità, sarebbe morto annegato.