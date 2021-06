Reggio Emilia, caso Saman: per pm è stato un omicidio premeditato

Ansa

La Procura di Reggio Emilia contesta la premeditazione ai cinque indagati per l'omicidio di Saman Abbas, la ragazza 18enne di origine pakistana scomparsa dopo essersi rifiutata di sposare in matrimonio combinato un connazionale in patria. Lo rende noto il pm Isabella Chiesi. Indagati sono i genitori, due cugini e uno zio della ragazza. "Difficile sapere adesso chi sia l'esecutore materiale del delitto, non sappiamo neppure la modalità", precisa il pm.