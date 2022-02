Ravenna, licenziata per delle foto hot: la testimonianza di Manuela | "Sono molto arrabbiata"

Licenziata per aver pubblicato le sue foto hot su una piattaforma a pagamento. È la denuncia di Manuela una giovane donna di Lugo, in provincia di Ravenna che a "Pomeriggio Cinque" racconta di essere stata lasciata a casa dalla titolare del ristorante dove lavorava come cameriera. La causa, secondo Manuela, sarebbero proprio le foto osè pubblicate sui suoi profili. "Sono molto arrabbiata - fa sapere la giovane in collegamento a Canale 5 - la mia responsabile ha detto che non ero più adeguata per svolgere le mie mansioni".

Ma la titolare, raggiunta dai microfoni di "Pomeriggio Cinque" smentice la versione di Manuela: "Non è vero, il suo contratto è ancora attivo". "Le ho detto che l'avrei chiamata molto meno, perché ultimamente non si faceva mai trovare disponibile, questo è il motivo per cui l'ho sostituita - si giustifica la titolare del ristorante che infine conclude - sapevo delle foto da tre anni, per me è libera di fare quello che vuole".

Manuela, in collegamento in studio, non conferma la versione della sua titolare: "Il mio è un contratto a chiamata, ma credo che si stia solo arrampicando sugli specchi", conclude.