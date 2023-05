A Piacenza ci sono più cani che bambini: i negozi per animali vendono "gioielli" e torte speciali

Piacenza è una delle città più "pet friendly" in Italia: a dirlo sono i dati sul numero dei cani per famiglia, che ha superato quello dei bambini. Nel capoluogo emiliano c'è infatti un cane ogni quattro abitazioni e nel 2022 si sono contati più cani che bambini nelle case di Piacenza: 11.125 gli animali registrati agli uffici comunali, contro 10.335 bambini residenti della fascia 0-11 anni.

Per questo, in città proliferano i "pet shop": non sono semplici negozi per animali, ma veri e propri centri che cercano di offrire al cliente il meglio per il proprio amico a quattro zampe. Le telecamere dui "Mattino Cinque News" sono entrati in uno di questi negozi per mostrare la vastità di prodotti disponibili.

"Questi non sono semplici collari - spiega la titolare all'inviato del programma di Canale 5 -, ma sono veri e propri gioielli. Hanno un costo di 30 euro perché sono degli charm come quelli che indossiamo noi umani". E anche sul cibo ci si può sbizzarrire: si va dai biscotti alla menta, venduti a 3,75 per ogni sacchetto da mezzo chilo, fino alle torte di compleanno commestibili per i cani.